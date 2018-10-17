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Этот пирог нужно хоть раз попробовать приготовить всем!

Яблочный десерт с манкой – любимое блюдо болгарской кухни. Рецепт простой, времени нужно минимум, особых кулинарных навыков не понадобится. Просто готовьте – вам понравится!

Основные ингредиенты:

Манная крупа – стакан

Мука – стакан

Сахар – стакан

Молоко – стакан

Разрыхлитель – полторы чайных ложки

Лимонный сок – немного

Яблоки – 5 штук

Как готовить:

Смешать все сухие компоненты: муку, манку, разрыхлитель, сахар, можно щепотку соли добавить.

Яблоки потереть крупно, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнели.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом, высыпать равномерно стакан сухого теста, выложить слой яблок, потом опять сухая смесь и яблоки. Получается 2-3 слоя, в зависимости от диаметра формы.

Залить пирог стаканом кипящего молока равномерно, проткнуть аккуратно пирог вилкой или ножом, чтобы молоко дошло до нижнего слоя.

Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Пирог получается мягким, нежным, с удивительным яблочным ароматом. После остывания не рассыпается, хорошо держит форму.

Приятного аппетита! Делитесь со всеми друзьями рецептом – они оценят!