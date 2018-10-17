Вкуснейший болгарский яблочный пирог «3 стакана» — лучший из всех, что я пробовала

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Этот пирог нужно хоть раз попробовать приготовить всем!

Яблочный десерт с манкой – любимое блюдо болгарской кухни. Рецепт простой, времени нужно минимум, особых кулинарных навыков не понадобится. Просто готовьте – вам понравится!

Основные ингредиенты:

  • Манная крупа – стакан
  • Мука – стакан
  • Сахар – стакан
  • Молоко – стакан
  • Разрыхлитель – полторы чайных ложки
  • Лимонный сок – немного
  • Яблоки – 5 штук

Как готовить:

  • Смешать все сухие компоненты: муку, манку, разрыхлитель, сахар, можно щепотку соли добавить.
  • Яблоки потереть крупно, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнели.
  • Форму для выпекания смазать сливочным маслом, высыпать равномерно стакан сухого теста, выложить слой яблок, потом опять сухая смесь и яблоки. Получается 2-3 слоя, в зависимости от диаметра формы.
  • Залить пирог стаканом кипящего молока равномерно, проткнуть аккуратно пирог вилкой или ножом, чтобы молоко дошло до нижнего слоя.
  • Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов.

Пирог получается мягким, нежным, с удивительным яблочным ароматом. После остывания не рассыпается, хорошо держит форму.

Приятного аппетита! Делитесь со всеми друзьями рецептом – они оценят!

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Вкуснейший болгарский яблочный пирог «3 стакана» — лучший из всех, что я пробовала
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