Этот пирог нужно хоть раз попробовать приготовить всем!
Яблочный десерт с манкой – любимое блюдо болгарской кухни. Рецепт простой, времени нужно минимум, особых кулинарных навыков не понадобится. Просто готовьте – вам понравится!
Основные ингредиенты:
- Манная крупа – стакан
- Мука – стакан
- Сахар – стакан
- Молоко – стакан
- Разрыхлитель – полторы чайных ложки
- Лимонный сок – немного
- Яблоки – 5 штук
Как готовить:
- Смешать все сухие компоненты: муку, манку, разрыхлитель, сахар, можно щепотку соли добавить.
- Яблоки потереть крупно, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не темнели.
- Форму для выпекания смазать сливочным маслом, высыпать равномерно стакан сухого теста, выложить слой яблок, потом опять сухая смесь и яблоки. Получается 2-3 слоя, в зависимости от диаметра формы.
- Залить пирог стаканом кипящего молока равномерно, проткнуть аккуратно пирог вилкой или ножом, чтобы молоко дошло до нижнего слоя.
- Выпекать 50-60 минут при температуре 180 градусов.
Пирог получается мягким, нежным, с удивительным яблочным ароматом. После остывания не рассыпается, хорошо держит форму.
Приятного аппетита! Делитесь со всеми друзьями рецептом – они оценят!